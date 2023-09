Chapulín defiende su viaje a Uruguay pese a recibir derecho de admisión

El popular Chapulín ya está en Uruguay para alentar a La Roja de todos, el hincha más famoso de la selección tiene derecho de admisión en nuestro país, pero eso no fue impedimento para viajar al Estadio Centenario.

"El tema de mi castigo es sólo en Chile. Yo fui castigado injustamente por Blanco y Negro con derecho de admisión. Fui castigado por Luis Urzúa, que fue la persona que despidieron como jefe de seguridad de Colo Colo. Fue la persona que me amenazó con 100 años de castigo, al final me tiró siete años inventando cosas que yo no hice", aseguró desde Uruguay en conversación con Redgol.

En esta misma línea continuó explicando que "cinco años del castigo son por fuegos artificiales. Ese día no hubo fuegos artificiales. Si yo hubiese lanzados fuegos artificiales tendrían que tener pruebas para castigarme y no las hay. Sí hubo extintores, por eso el sexto año del castigo. Me castigaron por fuegos artificiales y extintores, pero yo tampoco tiré extintores, fueron otras personas".

"Tienen que probar que yo tiré extintores. Y el otro fue por desórdenes. Si hubiese hecho desórdenes me habrían llevado preso, porque estaba la policía. Y por el ingreso indebido… los guardias abrieron las puertas", reveló.

Respecto al duro castigo que recibió, el 'Chapulín acusa que "es anticonstitucional porque a mí me castigaron siete años por cosas que no hice. El martes contra Colombia no puedo entrar al estadio. Tengo claro. Asumo mi castigo si por ingreso indebido, yo voy a cumplir los seis meses porque fui a despedir a un amigo colocolino y no es la primera vez, se ha hecho siempre. Don Luis Urzúa, él sabía que lo iban a echar y empezó a pasar la cuenta".

Finalmente, expresó que: "no me arrepiento de nada, no hice nada. Sólo fui a despedir a un amigo que murió que como último deseo quería pasar por el Monumental".