José Pedro Fuenzalida, jugador y capitán de Universidad Católica, se refirió este jueves a los polémicos comentarios de Nicolás Castillo en su contra.

El Chapa reveló que la primera vez que detonó la polémica intentó contactarse con su excompañero de Los Cruzados, pero no encontró la respuesta del delantero del América.

Hace unos meses, Castillo disparó con todo a través de su Instagram. "¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente".

La dura reacción de Castillo se provocó debido a las palabras del Chapa Fuenzalida, quien aseguró que "si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país, y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos". Como si fuera poco, señaló que la U "para mí, tiene la barra más grande del país"

“Es una situación que no hemos hablado. Traté de contactarme con él después de la primera polémica, no tuve respuesta”, afirmó el ex jugador de Colo-Colo.

“Él tiene su parecer. Las redes sociales para mí no son el lugar para expresar algunas cosas, pero ya está”, agregó.

Para cerrar el tema, recalcó que “ahora se generó ruido de nuevo, pero no es algo que me preocupe. Estoy enfocado en lo que estoy viviendo acá”.

Cabe recordar que Universidad Católica regresa a la cancha este lunes 25 de enero, cuando reciban a Palestino por su duelo pendiente de la fecha 23 del Campeonato Nacional.