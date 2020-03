El ahora comentarista del Canal del Fútbol se refirió al a fotografía de Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina camino a Brasil para sellar el acuerdo que nunca se concretó con Scolari. La imagen fue publicada por la cuenta oficial de twitter de Colo-Colo.

El ex delantero del Cacique, Sebastián González entregó su visión respecto a la comentada fotografía de Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina viajando a Brasil para sellar el acuerdo que finalmente no tuvo un final feliz para los albos, ya que Luiz Felipe Scolari avisó que no vendría al Monumental.

El goleador afirmó en el CDF que “la foto termina siendo para nosotros una situación que genera críticas, burlas, muchas cosas, sobre todo porque en el posteo es categórico con decir 'estamos gestionando la incorporación de nuestro próximo DT’. Viajan a Brasil para traer a alguien. Entonces cuando llegan con las manos vacías y uno se entera de cómo no termina llegando un técnico de tanto prestigio como Scolari, creo que nadie cuestionaba que llegara Scolari”.

“Se termina dando todo este tipo de especulaciones y una negociación problemática para lo que viene, porque se van sabiendo montos, cifras, y eso para una negociación futura termina generando mayores inconvenientes. Eso sí, no creo que la foto haya sido tan determinante como para que Scolari diga que no quiere venir”, sentenció Chamagol.