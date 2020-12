El ex delantero de los albos contó detalles de su presentación ante ByN.

En conversación con LUN el ex atacante contó la verdad de lo que fue esa experiencia como candidato, señalando que “la verdad es que no estuve tan cerca. Yo sabía que Espina era el candidato de Gabriel Ruiz-Tagle y su grupo y que yo solo tenía el apoyo del Club Social, que fue el que me presentó como candidato. Igual hice mi exposición porque quería ver si era capaz de exponer mi plan. Fue como hacer tres diplomados al mismo tiempo. Creo que lo hice bien, pero sabía que finalmente no me iban a elegir”.

"En Chile aún no se entiende bien el rol del director deportivo. En general, los que cumplen esa función son entrenadores o ex figuras emblemáticas que no tiene la formación que se requiere. El propio Tati Buljubasich, que es el que más ha destacado, se ha ido formando con la experiencia. Pero hacer un plan en diversas áreas y llevarlo a cabo requiere de preparación y de convencimiento de los clubes. En Chile no existe aún esa conciencia. Falta profesionalizar el puesto”, agregó el Chama.

“Colo Colo no va a descender. Imposible, ni me he puesto en ese escenario (…) Va a recuperarse en esta segunda ronda”, afirmó González.

Al ser consultado sobre lo que vivió River Plate en Argentina hace algunos años, el sobrino de Chamaco Valdés aseveró que: “es distinto. No están los tiempos en el fútbol chileno para que los clubes grandes bajen a la B a fortalecerse. No sería beneficioso para nadie. Ni para Colo C

“Sería la industria la que colapsaría si Colo Colo estuviera en al B. Así como pasaba el año pasado si descendía la U. No beneficia a la industria”, concluyó Chamagol.