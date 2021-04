César Vaccia advierte: "Ganarle a Colo Colo puede ser la salvación de Dudamel"

El último técnico de la Universidad de Chile en ganar el Monumental, César Vaccia, afirmó que un triunfo salvaría a Rafael Dudamel.

A pesar de que aún queda para que se juegue la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2021, las miradas ya están puestas en la quinta jornada. Esto por que en dicha programación se vivirá un nuevo Superclásico, donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

El “Cacique” tendrá la presión de continuar con los 20 años sin derrotas en su estadio ante su clásico rival. Mientras que, por otra parte, los azules se ilusionan, como cada año, con romper la mala racha y, de pasada, ayudar a su director técnico, Rafael Dudamel.

Por eso, el último director técnico que ganó en Macul dirigiendo al “Romántico Viajero”, César Vaccia, sacó la voz. El ex estratega azul afirmó que un triunfo la próxima semana podría garantizarle al técnico venezolano mantener su trabajo en la banca estudiantil.

"Ganarle a Colo Colo puede ser la salvación de Rafael Dudamel por todas las críticas que ha recibido por el tema futbolístico y todo lo que vivió con este tema del Minsal", reconoció en conversación con Redgol.

Con respecto a lo mismo, complementa que "a los hinchas les importa mucho el resultado con Colo Colo. Yo lo vería así, como la salvación de Dudamel, romper la racha de 20 años y le daría una cierta tranquilidad". Añadiendo que "de otra manera, creo que es insostenible su continuidad".

Para cerrar, Vaccia aclaró que nunca fue partidario de que el venezolano arribara al Centro Deportivo Azul, por un motivo muy particular.

"No es que no me guste Dudamel, lo que yo siempre he dicho es traer a otro entrenador porque teníamos a un técnico joven, que tenía mucho que avanzar, como era Hernán Caputto. Ha pasado casi un año y no se ve un equipo, o no se sabe a qué juega, buscamos el modelo de juego. No podemos esperar tanto", concluyó.