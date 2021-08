César Pinares hizo feroz autocrítica por su bajo rendimiento con La Roja

El futbolista chileno, César Pinares, dejó claro que espera poder decir presente en la dura fecha triple de las Eliminatorias con la Selección Chilena.

Muy complejos han sido los últimos meses de César Pinares tras tener poca continuidad en Gremio y su irregular juego con La Roja en Copa América. Ahora el panorama cambió y buscará hacerse un puesto junto a Martín Rodríguez en el Altay SK de Turquía, donde asoma como titular.

Y el delantero tiene claro que le resta mucho por mejorar. "Yo no quedé contento, aquel día no fluyó mi fútbol. No pude aportar el granito de arena que yo sé que puedo aportar a la selección en aquel partido", señaló a Deportes en Agricultura sobre el duelo ante Paraguay.

"Yo hago mi autocrítica siempre pero he dado vuelta la página, mantengo un equilibrio para las buenas y para las malas. Cuando mi fútbol fluye, me siento bien dentro de la cancha”, reveló.

Igualmente, aprovechó para dejar en claro que “tampoco soy muy exagerado con las cosas que digo o hago y cuando las cosas son mal tampoco puedo irme al extremo y echarme abajo. Siempre busco estar a un nivel alto"

"Como esta la situación en la tabla, va a ser muy importante, tres partidos difíciles. Lo que me deja tranquilo es que Chile tiene con qué, tiene con qué competir, tiene mucha calidad. Hay experiencia, hay juventud y hay muchas ganas de conseguir los resultados para estar en un Mundial”, continuó.

"En lo personal está de más decirlo que trabajo siempre para estar en un buen nivel y llevarlo a la selección. En caso de una nominación siempre voy a estar para mi selección y me esfuerzo para encontrar mi mejor versión", concluyó.