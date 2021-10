Cereceda, actual lateral de Audax Italiano, sorprendió con unas curiosas declaraciones que dio tras el compromiso entre los audinos y la patrulla juvenil de Colo Colo, que terminó con triunfo para los locales por 2-0 en Rancagua.

“Era especial jugar con ellos, porque eran unos niños. Era todo muy raro y extraño. Y al ver el entusiasmo y las ganas que le ponían, me sentí orgulloso de enfrentarlos. Tenían valentía y jerarquía”, comenzó diciendo en conversación con AS Chile.

Consultado sobre el gesto que tuvo con el golero Julio Fierro, indicó: “Yo creo que él entendió lo que le quise transmitir. Me dieron hasta ganas de abrazarlo. Es su segundo partido en el profesionalismo y yo tengo 37 años. La mayoría de ellos podrían ser hasta mis hijos. Era una sensación de paternidad”.

Sobre Damián Pizarro, indicó que “me acerqué en el primer tiempo a preguntarle la edad y a felicitarlo. Le dije algo parecido, que le iba a servir mucho y que debía sentirse orgulloso. Incluso le dije que me daba pena pegarle una patada, que mejor no me iba a acercar a él”.

¿Cómo reaccionó a él? “Se puso a reír con una mirada inocente. Él (Pizarro) me gustó, porque iba, peleaba, corría, se apoyaba bien y cabeceó un par de pelotas en el área. En el primer tiempo entraron con mucha personalidad y nos hicieron ver mal”.

Finalmente, cerró diciendo que “era importante ganar, porque estamos en la lucha, pero teníamos claro lo que se estaban jugando ellos. Tenemos un plantel humilde y de buena gente. Hoy se notó lo que somos como institución. Queríamos ayudar a los jóvenes, pero lamentablemente había una situación deportiva que cumplir”.

