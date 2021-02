Cecilio Waterman calentó el partido definitorio ante Colo Colo

En su llegada a Talca, el delantero de Universidad de Concepción, Cecilio Waterman, anticipó la compleja “final” que tendrán ante Colo Colo.

Una verdadera final se jugará este miércoles a partir de las 18:00 horas en el último partido del Campeonato Nacional 2020. En el Estadio Fiscal de Talca, Colo Colo y Universidad de Concepción se enfrentarán para definir al tercer descendido que acompañará a Deportes Iquique y Coquimbo Unido en Primera B.

Y hoy, ante un centenar de hinchas del “Campanil”, el cuadro penquista emprendió su viaje rumbo a la región del Maule. Y en su llegada, una de las figuras del equipo de la Octava Región se refirió al intenso encuentro que enfrentarán el miércoles para mantenerse en Primera División.

Se trata de Cecilio Waterman, quien bajando del bus fue interceptado por los micrófonos de TNT Sports. Ante eso, comentó que “va a ser un lindo partido. Yo creo que la única chance que teníamos era jugar este partido y bueno ahora se nos dio. Ojalá que sea un lindo partido y que el resultado sea para la U. de Conce”.

Con respecto al encuentro, indicó que “va a ser un partido difícil, sabemos que va a ser un rival duro, sabemos lo que están pasando. Y hay que respetarlos, pero no es miedo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como lo venimos haciendo y ojalá que se de el resultado para nosotros, aunque muchos no quieran”.

“En el partido en el Monumental le marqué dos goles y el partido pasado tuve una chance que me quedó ahí pero la erré. Y bueno, tengo esa espinita que, como todo delantero, me gusta hacer goles y ojalá que se pueda dar el miércoles”, complementó.

Sobre un supuesto interés del “Cacique” de contar con sus servicios, el panameño fue claro. “Ahora mismo estoy en la U. de Conce, estoy muy agradecido de acá de Chile y de todos que me han tratado muy bien. Lo noto en las redes cuando me mandan mensajes y me dan para adelante. Al principio me cuestionaban un poco por el nombre, pero yo vengo acá al fútbol chileno a aportar y a trabajar humildemente. Ojalá que podamos seguir en Primera”.

Para finalizar, reconoció que “la verdad es que me gustó Chile, me gustó demasiado la liga. En Conce la ciudad es muy tranquila y la verdad es que me gustaría quedarme en Chile”.