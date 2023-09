Cecilia Pérez rompe el silencio tras el mal momento de la U

Cecilia Pérez, actual vicepresidenta de Azul Azul salió a dar la cara por el complicado presente de Universidad de Chile en el campeonato nacional.

“Este año partimos el primer semestre con un equipo que llega a ser puntero del torneo nacional ni más ni menos al puntero y posteriormente se viene una baja sostenida que nos tiene no solamente preocupados, nos tiene dolidos“, comenzó diciendo Pérez.

En la misma línea, la ex ministra revela que: “uno pasa a sentir sentimientos desde la rabia, hasta la frustración, la angustia y el dolor como todos los hinchas, por eso uno entiende los sentimientos de la hinchada”.

“A nosotros como dirigentes lo que nos corresponde es tratar de trabajar, conversar y proteger al plantel, y el plantel no es solo los jugadores, sino que también el cuerpo técnico, tratar de sacarles esa mochila de emociones, sentimientos, amargura, rabia y frustración, para que puedan desde lo anímico levantar el rendimiento y tener los resultados que la Universidad de Chile, la institución más grande e importante del fútbol chileno se merece como institución y hacia la hinchada”, explicó.

“Acá no sirven los lamentos públicos, no sirven las disputas publicas, no sirven en estos momentos conflictos públicos, sino más bien, tomar la mochila como dirigentes en los momentos difíciles, proteger el plantel y darles todas las herramientas no solamente en lo deportivo, sino que también en lo emocional para poder ponernos de pie”, cerró.

Próximo partido

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tienen un duro partido ante Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.