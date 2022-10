Cecilia Pérez lanza dura acusación en contra de la UC y Juan Tagle

La vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, disparó con todo tras la pendiente reprogramación del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde aprovechó de pegarle a la ANFP y asegurar que favorecen al club de Las Condes.

La ex ministra puso en tela de juicio todo lo que significó la suspensión y su reprogramación -que sigue pendiente- en diálogo con Deportes en Agricultura explotó con todo:

“Es evidente que en la decisión hay componentes electorales. A finales de octubre se inscriben las listas y en noviembre son las elecciones. Y sin duda que hay un interés político de Pablo Milad y todo el directorio”, arrancó diciendo.

“Uno se da cuenta, porque es de público conocimiento y es notorio, que la ANFP ha favorecido a Universidad Católica en distintas oportunidades, por lo menos en este año desde que estoy en la U”.

Sobre la suspensión y reprogramación pendiente, reclamó que “Se vulneró el principio de justicia deportiva, ya que nosotros fuimos la víctima, pero con esta resolución terminamos siendo revictimizados con esta decisión injusta”.

“Uno acata la decisión, pero eso no significa que no moleste, porque frente al mismo hecho, la decisión fue distinta. Eso uno no la entiende. Por qué frente al mismo hecho, a la UC se le acoge la orden de no innovar y eso desencadena en la agresión criminal contra Martín Parra(…) me parece que tiene que ser todo más transparente”, remató.