Cecilia Gutiérrez confirmó la relación entre Maite Orsini y Gonzalo Valenzuela

“Me contaron que los vieron en un restaurante en Maitencillo, el fin de semana (...) los vieron en la playa”, señaló.

¡Se supo todo! La periodista nacional Cecilia Gutiérrez decidió confirmar la nueva relación del momento entre el actor nacional Gonzalo Valenzuela y la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini.

Lo anterior, luego que en el programa de Instagram, Qué te lo digo, los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia comentaran que se les vio juntos.

“Gonzalo fue a buscar a uno de los niños a una casa, a un cumpleaños, de pronto alguien que estaba ahí ve a Gonzalo y de repente dice: ‘¡Mira con quién está!’ porque venía en el auto con una mujer muy famosa”, señaló Rojas, según informó Bio Bio.

“No estoy diciendo que tengan un romance, lo que llama la atención es que él llegase con Maite a buscar a los retoños”, añadió el comunicador.

Pero eso no es todo, ya que la periodista Cecilia Gutiérrez también se refirió a la supuesta relación, a través de un live de Instagram.

“Me contaron que los vieron en un restaurante en Maitencillo, el fin de semana (…) No sé si es verdad que estarán saliendo, pero me dijeron eso, que los vieron en la playa”, comentó.

Cabe señalar que hace unos días, Francisco Halzinki, conocido en redes sociales como el experto en reality, añadió antecedentes sobre esa salida.

“En el lugar, Gonzalo habría presentado a Maite nada más ni nada menos que como su polola, así que es evidenciaría que actualmente están en una relación”, aseguró.

Sin embargo, no fue hasta sábado, cuando Gutiérrez compartió una imagen en sus historias de Instagram, donde aparece la diputada de Revolución Democrática junto al actor de Demente.

“Les muestro esta foto, la honorable es buena para desmentir las cosas. Así que para los que esperaban la confirmación, aquí está“, cerró la comunicadora.