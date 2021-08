Cecilia Gutiérrez aclaró supuesto complot en contra de Mauricio Isla

La periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, desmintió en una transmisión en vivo que estuviera dentro de un complot contra el futbolista Mauricio Isla.

Lo anterior, pues el jugador de la Selección Chilena, ha respondido en varias oportunidades a la panelista de Zona de estrellas, en relación a sus vínculos amorosos además del quiebre de su matrimonio con Gala Caldirola.

“Quiero dejar en claro que no tengo ni tuve ninguna relación con Victoria Helo. Ella y sus amigas vinieron de vacaciones y estuvieron en mi casa, como también en otros lugares de RJ (Río de Janeiro)”, escribió Isla respecto sobre el supuesto romance que le adjudicó la profesional.

A su vez, comentó que Cecilia tenía una particular razón porque “le encantaba” hablar de él, sosteniendo que una de sus amigas también es cercana a Gala y a su manager Suro Solar, por lo que de ahí obtendría la información, afirmando que había una especie de complot en su contra.

Sin embargo, durante la noche del pasado viernes, la profesional aseguró que esto es totalmente falso, aprovechando además de desmarcar de la polémica a la participante de El Discípulo del Chef.

“Él insinuó que había un complot entre Gala, su mejor amiga, que también es amiga mía, y su manager. Yo contacté al Huaso Isla para darle su derecho a réplica por si quería hablar, después de esas historias que bajó y no me contestó. Le mandé un DM y le escribí que yo confiaba en mi fuente, pero si él sentía que tenía que responder estaban mis redes sociales para hacerlo y no contestó”, señaló.

Posteriormente, la periodista aclaró que “no hay ningún completo en contra de Mauricio Isla. Yo no conozco a Gala, solo he compartido con ella mensajes de Instagram, entonces me parece que es delicado acusar un complot porque yo estoy haciendo mi pega y él confirma que esta niña estaba en su casa y yo dije eso, que la invitó él con una amiga”.

“Me parece delicado que acuse a su ex señora y la mamá de su hija que quiere perjudicarlo a través mío, porque no es mi interés ni mi estilo (…) No me voy a prestar para ningún complot de nadie, desmiento que Gala tenga algo que ver porque yo lo que chequee (el supuesto romance) por otro lado”, cerró.