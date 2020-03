CDF emitirá programación especial de "La Roja" durante el fin de semana

La señal televisiva pondrá en pantalla los partidos históricos de Chile en su camino al Mundial Sudáfrica 2010.

Los estragos del Covid-19 tienen suspendidas las principales ligas de fútbol en el mundo, lo que ha afectado la entretención de los amantes al balompié durante los fines de semana.

Por lo mismo, el Canal del Fútbol (CDF) anunció que durante este sábado y domingo emitirá un maratón con partidos de la selección chilena durante las Clasificatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Entre los partidos que llaman la atención, está el histórico triunfo sobre Argentina y el disputado empate ante Uruguay en Montevideo, donde Marcelo Salas se lució en un partido heroico.

Además, la señal tendrá una programación especial donde además emitirá el programa "Sucesos: historias de grandes", que recuerda anécdotas inéditas de algunas figuras de la selección chilena como Gary Medel, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Arturo Vidal.

Sábado 21 de marzo

14:35 horas: Sucesos: Gary Medel. CDF HD, Premium y Básico.

15:05 horas: Maratón Clasificatorias Sudáfrica 2010 (Chile vs Perú; Uruguay vs Chile; Bolivia vs Chile; y Venezuela vs Chile). CDF HD, Premium y Básico.

21:45 horas: Sucesos: Charles Aránguiz. CDF HD, Premium y Básico.

22:15 horas: Sin Barreras: Mauricio Pinilla. CDF HD, Premium y Básico.

23:15 horas: Campeones del Siglo XXI: Universidad de Chile. CDF HD, Premium y Básico.

Domingo 22 de marzo

06:25 horas: Especial Fecha 4 Primera B. CDF HD, Premium y Básico.

14:20 horas: Sucesos: Eduardo Vargas. CDF HD, Premium y Básico.

14:50 horas: Maratón Clasificatorias Sudáfrica 2010 (Chile vs Colombia; Chile vs Argentina; Perú vs Chile; y Paraguay vs Chile). CDF HD, Premium y Básico.

21:30 horas: Sucesos: Arturo Vidal. CDF HD, Premium y Básico.

22:00 horas: Sin Barreras: Jorge Acuña. CDF HD, Premium y Básico.

23:00 horas: Campeones del Siglo XXI: Colo-Colo. CDF HD, Premium y Básico.