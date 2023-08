Catuto Rebolledo envía sentido mensaje a Eugenio Mena tras fuerte lesión

El partido entre Universidad Católica y Ñublense tuvo varios incidentes tanto dentro como fuera de la cancha. El partido culminó con la victoria por 2-1 de los cruzados por sobre el cuadro chillanejo, donde el equipo de la franja logró cortar una preocupante racha de derrotas. Pero quien no pudo celebrar fue Eugenio Mena quien durante el partido debió ser retirado tras un duro cruce con Raimundo Rebolledo.

Transcurría el minuto 34' del encuentro en el Estadio Santa Laura, cuando el Keno Mena sufrió una terrible lesión, donde debió ser trasladado directamente a un centro hospitalario para ser evaluado y tratado. A través de sus redes sociales, Universidad Católica informó que su jugador tiene una fractura de tibia y peroné, sin desplazamiento de su pierna izquierda.

Sumado a lo anterior, desde el cuadro de la precordillera, agregaron que el futbolista de 35 años debió ser intervenido quirúrgicamente, detallando además que los tiempos de recuperación de quien fuera convocado a la selección nacional, serían informados en su debido momento, pero no se descarta un largo periodo fuera de las canchas para Mena, debido a la gravedad de su lesión.

Por otro lado, Raimundo Rebolledo dedicó un sentido mensaje a su compañero de profesión, a través de sus redes sociales. "Ayer viví un momento muy difícil en el partido contra mi ex equipo. Sin querer lesioné a un compañero de profesión, Eugenio Mena. Recalco que no tuve mala intención, jamás la he tenido en una cancha de fútbol, no es mi estilo", aseguró.

Rebolledo además agregó, "te reitero las disculpas, Keno. Sé que no es fácil y puedes contar conmigo para lo que sea en este proceso. Toda la fuerza del mundo. Te mando un abrazo a ti y a los tuyos". Cabe mencionar que el jugador de Ñublense recibió la tarjeta roja en el partido tras la lamentable jugada y se vio muy afectado por la situación.