El ídolo de Colo-Colo se refirió al fallecimiento del ex arquero de la selección chilena.

En conversación con Radio Bío Bío en Concepción, el ‘rey del metro cuadrado’ se mostró muy apenado por la muerte del "Gato".

"Su fallecimiento nos ha llevado a un momento de tristeza muy grande. Fuimos muy amigos, muy compañeros. Defendimos lo mejor que pudimos a Colo Colo y La Roja. Él debe estar entre los tres mejores arqueros de la historia del fútbol chileno”, comenzó lamentando Caszely.

“En dos semanas le haríamos un homenaje en Chiguayante, pero desgraciadamente este infarto se lo llevó…”, agregó el otrora delantero.

“El ‘Gato’ era un muy buen hombre, piola, tranquilo, buen conversador. Pasamos tardes y noches hablando de la vida, compartiendo un café y un cigarrito. Él era muy querido por todos sus compañeros”, contó sobre quien fue su compañero en el Mundial de 1982.

“Los deportistas en este país no dejan ningún legado, cuando se mueren son recordados por dos semanas y después nadie se acuerda de ellos. La juventud no le hace caso a la gente de edad, al revés de países como China o Japón”, lanzó el ex goleador.