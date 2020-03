El histórico jugador de Colo-Colo se fue con todo en contra de la dirigencia de Blanco y Negro.

Carlos Caszely no estuvo de acuerdo con el manejo público de Mosa y compañia, el "Rey del metro cuadrado" analizó la teleserie del nuevo entrenador del Popular.

En conversación con radio ADN el ídolo del Cacique expresó que “nosotros sabíamos que el brasileño no iba a venir, fue una cagada muy grande de Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina, que mostraron fotos incluso. Yo llame a un amigo muy cercano del empresario y me dijo que no venía”.

Al ser consultado sobre el despido de Mario Salas, señaló que “yo no lo hubiese sacado en el momento que lo sacaron. Ahora cualquier entrenador tiene la herramienta para decir que ‘yo no hice el equipo, están en mala condición física’. Ahora tienen que esperar a Gualberto Jara y de ahí a buscar un técnico”.

