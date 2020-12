El ídolo albo se refirió a la llegada del Mago para reforzar al plantel del Cacique.

Locura total en las redes tras la confirmación de la llegada del 10 al cuadro Popular, distintos medios nacionales informaron la noticia que tanto esperaban los colocoolinos.

Carlos Humberto Caszely analizó la llegada del ex Palmeiras en un de los momentos más malos de la historia de Colo-Colo:

“Me parece muy bien, siempre y cuando Jorge vuelva a jugar la mitad de lo que jugaba. Si hace eso ya será mejor de lo que hay hoy en día en Colo Colo. No hay ningún mediocampista de creación en el equipo, porque Matías (Fernández) está muy lesionado y no da para noventa minutos”.

“Ojalá que le haga bien a este Colo Colo decaído y casi muerto que tiene sufriendo a la mitad más uno del país. Ojalá que el retorno de él sea beneficioso para el club”, agregó.

El ex goleador cree que todos deben remar para el mimso lado en Blanco y Negro:

“Hay varios en Colo Colo que no tienen que cara, que ya no deberían en el club por todo lo que ha pasado. Como no tienen cara más de alguno va a salir a decir que trajeron a Jorge a petición de la gente. A pesar de que él se querelló con Colo Colo e hizo mierda a los dirigentes, por el bien de Colo Colo todos deben bajar el moño”, concluyó el Rey del Metro Cuadrado.