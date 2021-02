Caszely: "Paredes debió haber dicho 'dejo el fútbol porque no puedo más'"

El histórico ex jugador de Colo Colo, Carlos Caszely, se refirió a la salida del máximo goleador del fútbol chileno, Esteban Paredes, de Macul.

Una voz autorizada para hablar de Colo Colo es Carlos Caszely, ídolo de antaño del club “Popular”. Por eso, el referente se manifestó sobre la decisión de la directiva alba de no extender el contrato de algunos referentes del plantel, que este miércoles consiguieron mantenerse en Primera División.

"Cuando Esteban le hizo el gol a la U y era el máximo referente hubiese dicho 'hasta luego', pero yo no estoy en la cabeza de Esteban. Lo único que puedo decir ahora es que lo respeto, lo admiro y lo quiero, y porque como persona ha hecho muchas labor social. Y siento que él debió haber dicho 'señores, dejo el fútbol porque ya no puedo más' y no que me hayan echado", expresó Caszely en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

El “Rey del metro cuadrado” reconoció que la polémica decisión de no extender el vínculo de dichos referentes llegó un año tarde.

"Hace un año que Colo Colo debió hacer lo que hizo hoy. El jugador debe saber cuándo retirarse", expresó el ex goleador del “Eterno Campeón”. También aprovechó para soltar una dura crítica contra la concesionaria alba, reconociendo que dicho oganismo debía componerse de personas que sepan de fútbol.

"Las sociedades anónimas no saben ver el fútbol y deben dejar eso en manos de quienes sí saben. A mí me encantaría aportar en Colo Colo, pero me gustaría tener autonomía para decidir en lo futbolístico", sentenció.