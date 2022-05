El ídolo albo quien acompañó a la delegación colocolina a Buenos Aires para el duelo de la semana pasada con River Plate, y criticó una situación que vio en el plantel profesional.

"Hubo algún tipo de distracciones en el viaje que no me gustaron", sentenció el goleador histórico en diálogo con Círculo Central. "Lo primero que me llamó la atención es que viajaran los familiares con hijos, con guaguas. Los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que del partido más importante que tenía Colo Colo en esta ronda", lamentó la leyenda del popular.

"Aunque no crean, eso te hace daño. Hay una preocupación, te sacan de la concentración. Me pareció bastante raro, porque vi mucha guagua, mucho niñito de uno o dos años", explicó

Otro aspecto que inquieta a Caszely es el momento que viven algunos jugadores: "Hoy no están en el momento grandioso que tuvieron hace tres semanas, en su mejor nivel. Ante River, a (Pablo) Solari ya lo pillaron. (Gabriel) Costa tampoco estuvo bien. Los dos centrales... me extraña que (Emiliano) Amor haya jugado con una lesión, porque hay que estar al 120 por ciento para jugar bien contra los argentinos", cerró.