Castrilli reventó a Eber Aquino y al VAR por penal de Maripán

Desde Argentina salieron a criticar el cobro de Aquino y a explicar por qué no debió sancionarse la pena máxima.

Javier Castrilli, reconocido exárbitro de FIFA, reclamó contra su ex colega con una serie de tuits, dejando en claro que lo de Maripán no puede ser considerado como “antinatural”.

“Maripán no tuvo intención. ¡¡¡El disparo fue a un metro de distancia!!!”, empezó diciendo el conocido como ‘juez de hierro’, detallando que “el brazo justifica su ubicación porque acompañó el movimiento giratorio queriendo cubrirse del disparo y evitar el impacto. Ergo: No fue antinatural y menos tuvo intención de bloquear. NO FUE PENAL”.

“La regla habla claramente y dice: ‘… cuando la posición no sea consecuencia de su movimiento…’. El movimiento del brazo de Maripan está plenamente justificado por su movimiento giratorio.¡¡Todo lo que se repite y escucha confunde a la gente!!” exclamó.

Castrilli, además, reprochó la actitud del VAR: “Cuesta interpretar por qué le pasaron al árbitro un ángulo de imagen y con cuadro detenido donde pretenden demostrar que fue intencional y antinatural”.

“Observen la poca convicción con la que Eber Aquino señala el penal. El lenguaje corporal no miente. En tiempo real estuvo a cuatro metros de la acción y no hubo sanción. Inducido por el VAR con sus imágenes e interpretaciones erráticas cambió de opinión”, agregó.

Para finalizar, Javier Castrilli remató su elocución con preocupación por el presente del arbitraje que perjudica a los hinchas: “Lo que la gente pueda opinar por desconocimiento y/o creencia popular, en boca de supuestos idóneos, es una burrada monumental que confunde. La intención sigue siendo fundamental para sancionar manos”.