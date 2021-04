Castañeda y salida de Johnny Herrera de la U: "Cada uno tiene lo que se merece"

El ex entrenador de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, se refirió a la silenciosa despedida de Johnny Herrera del cuadro azul.

Víctor Hugo Castañeda, ex jugador y director técnico de Universidad de Chile, se refirió a la actualidad del elenco universitario. Ante eso, comentó el trabajo de Rafael Dudamel, quien genera muchas dudas en los hinchas. Además, tuvo unas duras palabras para Johnny Herrera.

Frente a eso, el ex mediocampista azul dejó en claro sus sentimientos con respecto al histórico arquero azul. El retirado volante señaló que “no vale la pena” dialogar con el ahora comentarista deportivo.

"No me interesa. Yo lo conozco desde sus 15 años. Lo tratamos de guiar en las divisiones menores, lo presionamos para que llegara ser el arquero que creíamos que prometía ser. Tuvo que dar la vuelta larga. Se tuvo que ir de la U en algún momento, cuando se pudo haber quedado si hubiera sido de otra forma, no quiero usar ningún calificativo”, comenzó señalando a La Tercera.

“Él se pudo haber quedado a vivir en la U, con todo lo que ganó, pero para mí no es tema. Tampoco soy de calentarme con gente o de andar enojado por la vida. Si en algún momento nos encontramos por ahí y él me saluda, yo lo voy a saludar y chao. No voy a ser amigo de él. No me interesa serlo", continuó.

Al ser consultado sobre si el “Samurai Azul” merecía otra salida del “Romántico Viajero”, VHC fue contundente. "Creo que todo cae por su peso. Cada uno tiene lo que merece", expresó.

Por otra parte, también expresó su opinión sobre el recién pasado Superclásico. "Se ha ido transformando en una mochila muy pesada. Y hay algunos, varios, que no están preparados para jugar en la U o para jugar este tipo de partidos, más que para jugar en la U. Y esa es la realidad. Pero ellos se tienen que dar cuenta, tienen que entender, que no se pueden hacer cargo de la historia”.

“Ellos se tienen que hacer cargo de un partido. De ese partido. Ellos tienen más cosas que ganar que perder. Si ganan, van a quedar en la historia, porque van a romper la racha, el maleficio. No les puede causar tanta presión el hecho de no ganar en una determinada cancha", comentó antes de hablar del desempeño de Rafael Dudamel.

"Hasta ahora, no me gusta. Me gustaba Dudamel por lo que había hecho, como nombre, en la selección venezolana. Lo que había crecido la selección venezolana. Y tenía mucha esperanza de que pudiera jugar, plasmar eso en la U, pero hasta ahora le ha costado mucho. No ha sido capaz de darle una identidad futbolística a la U o la forma que tiene de jugar a la gente de la U no la identifica", concluyó.