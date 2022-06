Castañeda: "El fútbol femenino es un 'cacho' para los equipos chilenos"

El entrenador es bastante respetado por la hinchada de Deportes La Serena a raíz de las campañas realizadas en el pasado por lo que es voz autorizada para hablar sobre el presente de la institución.

"He repetido muchas veces mi opinión con el fútbol femenino. Para las instituciones es un 'cacho', es un gasto, no es una inversión porque no tienen retorno, cuando les piden contratos profesionales a las jugadoras, ellas se ilusionan con ganar el mismo sueldo que un futbolista de Primera División y con suerte les van a pagar el mínimo", indicó en Mi Radio.

"A la gente que maneja los clubes no les interesa, esto es un negocio para ellos, no es una cuestión de rentabilidad social o sientan la institución, es un negocio y ahí está la prueba, ve las nóminas de la Selección y todo lo que está pasando", agregó el director técnico.

"Deportes La Serena lamentablemente funciona en su totalidad con el primer equipo masculino. Hay clubes que han invertido y lo toman de otra forma, con las condiciones que están participando, porque están compitiendo a duras penas, en donde tienes clubes como Everton, Universidad de Chile y Colo Colo con divisiones inferiores fuertes. Tienen mejores condiciones para entrenar".

"Por último los otros clubes tienen donde entrenar. No tienen que estar esperando que no se esconda el sol para intentar alargar el entrenamiento, acá las jugadoras prácticamente tienen que tomar el sol con las manos para entrenar", añadió el adiestrador con pasado en Universidad de Chile.

"Lamentablemente los clubes están obligados. Si con suerte tienen para contratar en el primer equipo. No estoy en contra del fútbol femenino, pero estoy dando a conocer mi postura desde siempre, para los clubes y directivos es un cacho, es un negocio para ellos y el balompié de mujeres no es rentable ahora", cerró.

Paola Hinojosa, arquera de Deportes La Serena, expuso lo que atraviesan en el club.

El club hoy la desvincula por faltarle el respeto a la institución.

Un club sin contratos, sin proyecto, rayando en lo mínimo.

¿Y el respeto por ellas dónde está? pic.twitter.com/jimR8ByG0j — Revista FutFem (@revistafutfem) June 7, 2022