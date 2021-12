Cassano alucina con Alexis: "Es el mejor delantero de la Serie A"

Cassano, ex seleccionado italiano comentó la actuación del chileno en su canal de Twitch, donde lo llenó de flores al formado en Cobreloa.

En su canal de Twitch Bobo TV, no fue primera vez que lo llenó de flores: "no nos damos cuenta pero es un súper campeón y un fabuloso jugador. Ha estado en múltiples equipos, con muchísimos campeones, la verdad, a mí, me vuelve completamente loco".

"¿Has visto al número 7 del Inter? Mostró cómo se juega al fútbol. ¿Cómo se escribe que Sánchez tiene que demostrar que es el mejor pagado del Inter? No se juzga a sí mismo como un súper campeón, cuando jugó, siempre lo hizo bien", comentó tras la soberbia actuación ante Cagliari.

"No puedo pensar que Sánchez sea suplente, si pones Dzeko-Sánchez o Dzeko-Lautaro no cambia nada. Es el delantero más fuerte de la Serie A, absolutamente por su calidad. Cuestionar a Sánchez es una locura", remató el Bambino Cassano.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.