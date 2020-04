El polémico entrenador argentino reconoció que lo llamaron desde Universidad de Chile.

Los laicos pelearon todo el año con el descenso, pero el estallido social provocó que el Campeonato Nacional se suspendiera y finalmente nadie perdió la categoría. Pero en los peores momentos del romántico viajero, en Azul Azul miraron para Argentina y pensaron en el "Rey de las promociones", Ricardo Caruso Lombardi, quien en conversación con RedGol reveló que tuvo la opción de venir a salvar a la U.

"El año pasado hablé con gente allegada a la U, que me decían que estaba muy complicada con el descenso, hablé con los dirigentes, pero sí hubo gente que me decía que los fuera a salvar. La U es un club muy grande. Después vi que subieron a un DT que estaba en las inferiores (Caputto) y ganó un partido o dos y lo dejaron", señaló el argentino

Pero los azules no fue el único club nacional que pensó en sus servicios en el último tiempo, porque desde Deportes Valdivia también lo contactaron.

"Después de eso me llamó gente de un equipo que estaba complicado en la B, un equipo de Valdivia", contó, pero tampoco hubo acuerdo.

Cabe recordar, que Ricardo Caruso Lombardi actualmente dirige en Belgrano, y jamás ha dirigido en el extranjero, donde Chile ha sido uno de sus opciones en el mercado.

También tuvo palabras para Colo-Colo: "Un par de veces estuve hablando con gente de chile. Cuando lo llevaron a Cagna a Colo Colo hace bastante, hablé con mucha gente allegada que me quiso llevar allá. Siempre me costó mucho irme, porque como tengo muchas cosas acá se me complico mucho y quedaba en el aire. También hablé cuando O'Higgins se quedó sin técnico, Antofagasta, Cobreloa en su momento también, pero era solo gente allegada, con Colo Colo tuve conversación con dirigentes",