Caruso Lombardi le da un consejo a Colo Colo para que no baje a la B

El polémico entrenador conversó con Dale Albo sobre la final ante la Universidad de Concepción.

“Me tocó pelear 11 descensos seguidos, me salvé de 10. Las arengas se tienen que hacer cuando estás por salir a la cancha, la otra te tiene que salir de forma natural, te tiene que nacer", comenzó diciendo.

"Gustavo tiene que confiar en sus jugadores, hoy la realidad te demuestra que no hay diferencias entre un club grande y chico. Hay que darles la confianza necesaria, seguro habrá nervios, pero con la capacidad del jugador de Colo Colo y de Gustavo a quien conozco mucho y le tengo confianza, se marcará una diferencia para zafar”, aconsejó el experimentado DT.

Para el estratega trasandino , la ausencia de público aliviará de presiones al plantel Popular: “Me tocó salvarme con Racing, San Lorenzo, Newell’s y para un equipo grande es muy difícil. La adrenalina es igual siempre, pero cuando estás con un equipo tan grande la diferencia la hace el público y hoy eso puede ser una ventaja para Colo Colo, les permite jugar más tranquilos. Jugar un partido de esta naturaleza con la gente no es fácil, porque el sufrimiento se contagia, no favorece, te tira para atrás”.

Finalmente, sentenció que “hay que dejar todo de lado, no correr por correr, no demostrar que quieres volverte loco en la cancha, es un partido largo donde no te puedes equivocar (…) El miedo escénico lo van a tener los dos equipos, por más que U de Concepción no esté a la altura de Colo Colo en cuanto a nombres, pero los nervios serán los mismos. La gente de Colo Colo tiene que tener la confianza en el poderío, en la gente que tiene y en sus jugadores".