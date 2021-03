Carlos Villanueva y llegada de Gil a Colo Colo: "Será un muy buen aporte al fútbol chileno"

El mediocampista de Palestino, Carlos Villanueva, se manifestó ante la prácticamente lista llegada de Leonardo Gil a Colo Colo.

En Colo Colo continúan alistándose para enfrentar un duro Campeonato Nacional 2021 y dejar en el olvido el oscuro torneo pasado. Los albos no quieren volver a enfrentarse cara a cara con el descenso, por lo que han reforzado distintas posiciones para buscar coronarse en el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

En la directiva alba han estado trabajando últimamente para armar el equipo que expresamente solicitó Gustavo Quinteros para pelear en la parte alta de la tabla. Y uno de esos nombres pedidos por el entrenador argentino-boliviano es el que se sumará en las próximas horas: Leonardo Gil.

El volante ya acordó su llegada al club, y pronto llegará a Chile para acordar los últimos detalles con respecto a su contrato para que arribe al Monumental. De dicha situación no quedó al margen el jugador chileno Carlos Villanueva, quien conoce al “Colorado” de cerca.

Cuando Gil firmó por el Al-Ittihad, el “Piña” vivía sus últimos días antes de cambiar al Al-Fayha. En ese entonces ambos coincidieron en el potente club de Medio Oriente, por lo que el volante de Palestino se manifestó ante la llegada del argentino de 29 años.

En diálogo con “De fútbol se habla así” de DirecTV, Villanueva aplaudió el arribo del “Colo” al “Eterno Campeón”. "No me esperaba que Leonardo Gil llegase a ColoColo. Es un muy buen jugador", explicó el ex Audax Italiano.

Pero ahí no terminó, ya que el ex Blackburn Rovers de Inglaterra reconoció que podría ser una sorpresa total para el Campeonato Nacional. "Será un muy buen aporte para el fútbol chileno", concluyó.