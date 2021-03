Carlos Villanueva se ilusiona: “Si se da la opción de ir a un equipo grande, me encantaría”

El mediocampista de Palestino, Carlos Villanueva, no piensa en el retiro y reconoció su interés en meditar una oferta de un club grande de nuestro país.

Carlos Villanueva fue una de las grandes sorpresas del Campeonato Nacional 2020 en el fútbol chileno. El mediocampista llegó a Palestino proveniente del Al-Fayha de Arabia Saudita, y sus 35 años generaban dudas en algunos con respecto a su rendimiento. Sin embargo, el formado en Deportes La Serena respondió a la confianza del “Tino Tino”.

El volante fue una de las figuras del cuadro árabe, brillando en compañía de su gran amigo, Luis Jiménez. Ante eso, el “Piña” dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa con respecto a su futuro, donde indicó que le gustaría llegar a un equipo “grande”. Además se refirió a los objetivos que tienen en La Cisterna para esta temporada 2021.

"Creo que no sentí muy complicado volver a jugar en Chile, me adapté súper bien, además llegó justo el 'Coto' (José Luis Sierra) al que conocía muy bien por haber trabajado juntos tres años", explicó el ex jugador del Blackburn Rovers de Inglaterra.

"La verdad es que proyecto mi futuro según como me vaya sintiendo. No sé cuándo termine de jugar. Si se da la opción de ir a un equipo grande, me encantaría. Pero ahora debo vivir el día a día y recuperarme lo antes posible para sentirme bien en el retorno a Palestino", añadió.

También habló sobre una compleja operación a la que se sometió tras una rotura de meniscos, la que lo tendrá dos meses fuera. "Me limpiaron una parte del menisco que estaba dañado. Estoy en mi décimo día de recuperación, así que los trabajos son para no perder musculatura. No es una lesión complicada y el médico me dijo que en ocho semanas ya puedo volver a entrenar", detalló.

Con respecto a su papel en el equipo de José Luis Sierra, el jugador señaló que "siempre ha sido mi posición preferida. Sierra se las arregló para posicionarnos para que nuestra dupla (con Luis Jiménez) funcione, él siendo más ofensivo y yo a cargo de la organización de juego. Creo que funcionó muy bien en el segundo semestre".

Villanueva de igual manera entregó palabras para su ex club, Universidad Católica, que defendió en 2013. "Viene trabajando bastante bien, con jóvenes que se han sabido insertar. Sacaron una diferencia grande al principio del torneo pasado y, aunque les costó mucho ganar al final, lograron abrochar el tricampeonato", confesó.

"Al resto de los equipos nos queda tarea para meterles mayor presión. Creemos que como Palestino podemos darle pelea, luchar los primeros puestos. Estamos enfocados en ser protagonistas del torneo", añadió.

Para finalizar, indicó que "en infraestructura no nos podemos comparar con los equipos grandes, pero tenemos todo lo necesario. Es un club muy serio que tiene expectativas de jugar todos los años torneos internacionales. Eso es súper motivante para el jugador, nos hace competitivo este respaldo del club".