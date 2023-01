Carlos Tevez sobre el título de Argentina: “Seguí poco el Mundial, me gustaba Francia”

El ex delantero de la “Albiceleste” sorprendió al relevar que no siguió con demasiada atención la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Seguí poco el Mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba. Me pasa eso. Me gusta ver los equipos que me llaman la atención. Lo veo con otros ojos ahora”,comentó

Además, Carlos Tevez habló sobre la chance de volver a dirigir y destacó que “tener un buen proyecto en el fútbol argentino hoy es muy difícil, son tres o cuatro clubes que lo pueden hacer. Hoy no tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. A mí me seducen los proyectos. Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político. Apenas salí, me llamaron de Independiente”.

Finalmente, agregó que “no extraño el mundo Boca, ni el fútbol porque me agotó. Tengo 38 años. No tuve lesiones complicadas, corro a las mañana, hago gimnasio, juego al fútbol, pádel, al golf. Estoy sano. Si quisiera volver, podría volver. Pero no lo extraño”.