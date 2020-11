Carlos Palacios pide camiseta de titular para importante duelo ante Perú

El delantero de Unión Española, Carlos Palacios, adelantó lo que será el duro partido ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

Un importante duelo vivirá la Selección Chilena este viernes 13. El conjunto nacional enfrentará a su símil de Perú en la fecha 3 de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, y buscarán sumar su primera victoria tras caer ante Uruguay y empatar con Colombia en la doble fecha pasada.

Una de las sorpresas en la nómina de Reinaldo Rueda es el joven delantero de Unión Española, Carlos Palacios. El canterano de Santa Laura asistió a conferencia de prensa junto a Claudio Baeza y confirmó que está listo y dispuesto para sumar sus primeros minutos ante Perú.

"Me siento capacitado para jugar, he hecho las cosas de buena manera y estoy muy pleno, con ganas de poder estar el viernes", indicó el jugador que vive un gran presente con los hispanos, siendo una gran figura en el esquema de Ronald Fuentes.

El formado en Unión explicó que para él, este "es un momento que estoy viviendo que se puede decir que es el mejor de mi carrera. Pero aún soy joven y lo tomo con tranquilidad, mucha felicidad y orgullo de estar acá y compartir con grandes jugadores".

"Hay que ir paso a paso y aprender de los grandes jugadores que hay ahora, están Fabián Orellana, Alexis Sánchez, Felipe Mora y varios más. Quiero aprender de ellos, ir mejorando y ver cómo se dan las cosas día a día", complementó.

Así mismo, detalló que "solo hemos entrenado un día y no se ha hecho tanto trabajo de delanteros, porque no está todo el grupo, pero ahora que van llegando los delanteros se puede desarrollar de mejor manera".

"Me he sentido muy cómodo, me han recibido bien, no he podido compartir con todos, pero estoy cómodo y los entrenamientos han sido intensos y duros, eso ayuda demasiado para poder rendir", concluyó.