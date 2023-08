Carlos Palacios no se asusta por llevar la 7 de Paredes en el Superclásico

Después de un arranque un poco dudoso, Carlos Palacios ha ido encontrando su mejor versión fecha tras fecha y actualmente es uno de los mejores jugadores de Colo Colo. En este contexto, la "Joya" habló en la previa del importante duelo con la U.

El ex Unión Española aseguró que no siente presión por llevar la camiseta número 7, mítica casaquilla utilizada por Esteban Paredes, el último ídolo albo.

"Cuando llegué me preguntaron qué número quería ocupar. Consulté cuál estaba disponible y me dijeron que el 7 no lo estaba ocupando nadie. Y que si lo quería usar me lo pasaban, pero que había presión. Venía de Brasil, que es un poco complicado y me gustó tener esa presión acá. Soy hincha, quería escribir mi historia propia. Y me dio suerte", aseguró Palacios en diálogo con Mega.

En ese mismo sentido, Carlos Palacios agradeció a Esteban Paredes por dejar "bendita" la camiseta, pues nunca había anotado tantos goles en una temporada.

"La camiseta me ha dado suerte porque nunca había hecho tantos goles en un año, parece que Paredes dejó los goles guardado", añadió la "Joya".

Carlos Palacios hincha de Colo Colo



El joven delantero valoró la posibilidad de defender los colores del equipo por el cual hinchaba cuando niño. "Soñaba estar acá y quedarme más tiempo. Siempre he sido hincha de Colo Colo. Mi hermana siempre me trajo al estadio de muy chico. Me hice hincha desde pequeño", aseguró el ex Inter de Porto Alegre.