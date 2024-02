Carlos Palacios causa más polémica con fuertes declaraciones

Los desastres causados durante la final de la Supercopa de este domingo siguen causando grandes polémicas. El encuentro entre Colo Colo y Huachipato debió haber sido una gran fiesta para todas las personas que asistieron al estadio nacional, pero sólo terminó con el encuentro suspendido y un gran terror. Ahora, Carlos Palacios causó más revuelo tras sus declaraciones.

Cabe recordar que Colo Colo ganaba cómodamente por 2-0 el encuentro y al minuto 80, los hinchas albos comenzaron a generar problemas al ingresar al sector de la pista de atletismo del estadio nacional. Pero no contentos con esto, iniciaron un incendio en el reducto deportivo, el cual afectó el memorial para lo detenidos desaparecidos durante la dictadura de nuestro país.

Lo anterior provocó que el encuentro fuera suspendido y que sea reprogramado hasta nuevo aviso, donde la ANFP ya confirmó que se terminará de jugar sin público. Tras estos hechos se han generado muchas polémicas en el mundo del deporte y una de las últimas corrió por cuenta de Carlos Palacios tras entregar declaraciones al respecto.

Según información entregada por D13, el delantero de los albos señaló que, "Me dijeron que Carabineros le había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema. Los hinchas me dijeron ellos que ellos no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas ni estaban haciendo nada, que todo empezó cuando le quitaron el lienzo".

Las declaraciones de Carlos Palacios generan gran polémica, ya que de alguna forma excusa las acciones realizadas por los hinchas el domingo en el estadio nacional. Recordando además que este no es un hecho aislado, ya que durante la Copa Viña del Mar en el estadio sausalito, también causaron destrozos y disturbios, donde tuvo que intervenir carabineros para controlar la situación.