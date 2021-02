Carlos Muñoz y polémica por grosero gesto de Gustavo Quinteros: “No fue a mí”

El delantero de Deportes Antofagasta, Carlos Muñoz, se refirió a las disculpas que Gustavo Quinteros le ofreció, pero reconoció que el gesto no fue para él.

Un intenso partido vivió hace algunas semanas Colo-Colo enfrentando a Deportes Antofagasta como visita. A pesar de vencer por 1-0 con gol de Gabriel Costa, el entrenador albo, Gustavo Quinteros fue protagonista de un lamentable hecho. Y es que el argentino-boliviano no encontró nada mejor que tomarse los genitales para insultar al atacanta, Carlos Muñoz.

Pese a eso, ayer fue el mismo delantero del cuadro puma aclaró el incidente que le costó tres fechas de castigo a Quinteros. Ante eso, el ex ariete albo indicó que el vergonzoso gesto no fue para él.

"En ese episodio con el DT de Colo Colo di vuelta la página ese mismo día. Incluso, el gesto no fue hacia mí, sino para Cristián Rojas. Fue un buen acto que se haya disculpado, pero en ese momento me molesté porque se lo hizo a un compañero", indicó en diálogo con TNT Sports.

El jugador formado en Santiago Wanderers también reconoció que se siente satisfecho con su trabajo en el CDA. Y también confesó que gran parte de la responsabilidad la ha tenido el entrenador del cuadro nortino, Héctor “Tito” Tapia.

"Esta temporada he adquirido un protagonismo más importante, sobre todo en la segunda parte. Con Azconzábal no era considerado y no jugaba, pero con el cambio de DT a Almandoz me he sentido muy bien. Con Tito tengo la confianza de quizás no hacer un buen partido y tener la opción de anotar en alguna jugada", señaló.

Finalmente, también se refirió al próximo desafío de Deportes Antofagasta, donde visitarán a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Por eso, Muñoz dejó en claro que llegarán al recinto ñuñoíno con la clara intención de devolverse al norte con tres puntos.