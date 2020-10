El ex delantero del Cacique analizó el presente del cuestionado delantero trasandino.

El ariete formado en Santiago Wanderers tuvo un buen paso por el Monumental y es voz autorizada para hablar sobre los goleadores:

"Llegó a Colo Colo a un precio muy alto, siendo uno de los jugadores que más gana en el fútbol chileno y la gente te exige de esa manera, no va a esperar menos. Tiene una competencia con Esteban, que es un ídolo en el club y va a costar que lo reemplacen cuando le toque colgar los botines. Con esa misión llegó Blandi”, señaló Muñoz en conversación con el programa Despelotados.

En esa línea sostuvo que “los partidos en que le ha tocado estar, lamentablemente no ha rendido de acuerdo a las expectativas que la gente tenía en él. Creo que ahí se ven los goleadores, a pesar de que él no ha tenido muchos minutos, me parece que su calidad le podría permitir rendir, porque ha tenido opciones de gol y muy claras, no es que han sido difíciles…ha tenido mano a mano, cabezazos muy claros y no ha podido desarrollarse como estábamos acostumbrados a verlo”.

Para cerrar lanzó que “me imagino que lo debe estar pasando mal, porque él tiene muchas ganas de rendir como lo ha hecho, pero la gente está en todo su derecho de exigirle por el cartel que trajo y el costo que le significó al club traerlo”.