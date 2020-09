Carlos Heller daría pie atrás: “No me da confianza vender la U a alguien que no conozco”

Todo parecía indicar que una jugosa oferta haría que Carlos Heller dejaría la Universidad de Chile, pero decidió que no le venderá su parte a cualquiera.

El dueño del mayor porcentaje de acciones de Azul Azul, Carlos Heller, aseguró que no ha definido si venderá su parte de acciones de la concesionaria que está a cargo de administrar a Universidad de Chile, ya que quiere saber quienes son los interesados en comprar.

"No voy a vender si no conozco al comprador. No me da confianza vender la U a alguien que no conozco", aseguró el dueño del grupo Bethia en entrevista con el diario La Tercera.

En la transacción están involucrados más de 28 millones de dólares, y el ex timonel azul tiene hasta este viernes 25 como plazo máximo, el que habría sido impuesto por Redwood Capital, para responder a la oferta.

Fue el mismo Heller quien buscó salir de Azul Azul anunciando que vendería el total de sus acciones, equivalentes al 63%, pero ahora el ex mandamás de la sociedad anónima estaría dudando porque el comprador no se ha presentado oficialmente.

Sin embargo, se ha sabido que el sujeto en cuestión es el empresario Michael Clark Varela, quien también administra el fondo Sartor Finance Group, que realizó la oferta a Heller, y además es Director Ejecutivo y socio fundador de Redwood Capital.

"Desde ahí se armó un fondo privado denominado Azul Azul. Sartor aporta alrededor del 20 por ciento del dinero, mientras que del 80 por ciento restante, un poco más de la mitad será provisto por inversores estadounidenses y la otra parte por cinco empresarios chilenos, de los cuales cuatro son fanáticos de la U y el quinto un conocido hombre de negocios", según información entregada por La Tercera.