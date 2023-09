Carlos Gajardo defiende a jugador que denunció arreglo de partidos

El ex fiscal, Carlos Gajardo cuestionó duramente la sanción que recibió este lunes el delantero David Escalante.

“Realmente vergonzoso. Jugador de fútbol denuncia amaño de partidos vinculado con apuestas de partidos y el resultado: lo suspenden a él. Solo en la mafia castigan al que denuncia. El mensaje es claro. No denuncies irregularidades. El fútbol de mal en peor”, recalcó Gajardo.

El delantero de Cobreloa fue sancionado con dos partidos tras denunciar que excompañeros de equipo estaban “muy perdidos” en las apuestas y por eso tenía serias duda de lo que pasó el día que Deportes Copiapó goleó a los loínos para ascender a la Primera División.

“El año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Entonces, la duda lamentablemente está, pero no hay pruebas. Pero no nos pueden echar la culpa a todos, tampoco. Si no tienen pruebas, ellos tienen que salir a decir con nombre y apellido y si tienen pruebas, mandarlos en cana, como tiene que ser”, dijo en agosto pasado el jugador.

El pasado 25 de agosto, Club de Deportes Copiapó denunció al goleador por incumplir con el principio del fair play. "Además se le imputa incurrir en conductas tipificadas en las letras a) y e) del artículo 68° del Código de Procedimiento y Penalidades de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional", solicitando que el Tribunal de Penalidades sancione al denunciado.