Carlos Chandía revela que Marcelo Tinelli intentó sobornarlo

La situación se produjo en la previa a un duelo de la Copa Libertadores de 2009 que iba a enfrentar a San Lorenzo ante Libertad de Paraguay. Chandía recibió un llamado: “Un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venían a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada”, comenzó expresando el ex árbitro a Radio Futuro.

“Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares. Posteriormente, fuimos a almorzar, y ahí los tipos me dijeron: ‘Tinelli lo único que desea es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que se habían equivocado de individuo”, confesó el ex juez.

“Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patá en la raja (sic) que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones (sic)”, comentó muy molesto.

Y el partido quedó en manos de Libertad. En aquella oportunidad los paraguayos superaron por 2-0 a los argentinos