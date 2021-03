Carlos Caszely y plantel de Coquimbo: “Van a sufrir muchísimo, se pega más que en Primera”

El histórico jugador chileno, Carlos Caszely, se refirió a la llegada de Esteban Paredes, Jean Beausejour y Carlos Carmona a Primera B.

Un verdadero golpe al mercado de fichajes realizó Coquimbo Unido hace algunos días. Esto porque el cuadro Pirata, que jugará en Primera B este 2021, fichó a Esteban Paredes, Jean Beausejour y Carlos Carmona, además de estar esperando por la contratación de Jorge Valdivia.

Frente a eso, Carlos Caszely se manifestó al respecto de la manera en estos destacados jugadores están finalizando sus carreras. Por eso, en conversación con RedGol confesó que “me hubiese gustado que ellos hayan dejado el fútbol antes de que el fútbol los deje a ellos”.

“Van a tener que hacer mucho, porque en la Segunda División se corre mucho más y te pegan mucho más. Yo creo que estos cabros van a sufrir muchísimo en Coquimbo, por mucho que esté Héctor Tapia y Miguel Ponce (técnico de La Serena que confirmó llegada de Matías Fernández)”, agregó.

“Yo creo que van a sufrir muchísimo, porque se corre y se pega mucho más que en Primera.Además, no hay VAR, no hay tanta televisión y hay muchas cosas que los harán sufrir muchísimo”, añadió.

Con respecto al caso de Esteban Paredes, confesó que “uno puede recomendar, pero cada persona, cada hombre tiene que tener la suficiente osadía e inteligencia para retirarse a tiempo, nada más”.

“A mí me preguntan ¿cómo te retiraste? Yo me retiré ganándole a Brasil 2-1 y a Universidad de Chile 3-0 en el Nacional con 70 mil personas y con el premio, el regalo que me hicieron los hinchas, el cuerpo técnico y los jugadores de la U. Después de eso ¿qué más puedes pedir? Hasta el día de hoy me dicen que podría haber jugado un año más, pero yo prefiero quedarme con eso a que te digan: ‘retírate’, ‘ándate’”, explicó.

“Mi despedida fue extraordinaria, fue la despedida más grande e histórica que se ha visto en el Estadio Nacional, y eso nadie lo puede negar (…) hasta el día de hoy se recuerda con mucho respeto”, cerró.