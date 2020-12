Carlos Caszely y charlas en Colo-Colo: “Los futbolistas no le creen porque nunca hizo un gol”

El ex jugador de Colo-Colo, Carlos Caszely, se refirió a las charlas que ha dado Rodrigo Jordan en el club, y afirmó que los jugadores no le creen.

No cabe ninguna duda de que Colo-Colo atraviesa en la actualidad el peor momento de su historia, tanto dirigencial como futbolísticamente. Los albos están ubicados en el último puesto de la tabla, lo que los tiene como el primer candidato a descender a Primera B, algo que jamás les ha sucedido.

El Eterno Campeón ha tenido una de sus peores campañas en este Campeonato Nacional 2020, y sus rivales en el fondo empiezan a tomar distancia. Pero eso no es lo peor, ya que su nivel futbolístico ha sido paupérrimo, lo que tiene indignados a los hinchas y a quienes rodean al club, como periodistas deportivos y ex jugadores.

Ante la desastroza campaña que registran en Macul, Blanco y Negro ha buscado distintas maneras fuera de lo deportivo para mejorar la situación. Una de ellas fue la presencia del empresario y montañista, Rodrigo Jordan, en el Monumental para dar una charla motivacional a los jugadores.

La medida ha sido bastante comentada por los seguidores del Cacique, y genera opiniones divididas. Sin embargo, un histórico ex jugador de Colo-Colo, como lo es Carlos Caszely, no aprueba dicho método y aseguró que no sirven para nada.

"No sacas nada con dar una charla. Hoy se están buscando excusas y llevan a un tipo que les cuenta cómo subió la montaña y los jugadores lo valoran, pero no le creen porque no es futbolista y nunca hizo un gol", confesó el Chino en diálogo con La Cuarta.

Pese a eso, el ‘Rey del Metro Cuadrado’ señaló que aún conserva la fe de que el equipo pueda salvarse de desender a Primera B. "Aún hay una luz de esperanza para lo que estamos viviendo. No sé cómo mejorar esto, pero sí sé que al menos yo tengo fe".

Finalmente, Colo-Colo regresará a la acción este fin de semana. El cuadro Popular visitará a Unión Española en el Estadio Santa Laura este sábado a partir de las 18:00 horas.