Carlos Caszely: “Si no hubiese jugado, no estaría vivo a lo mejor”

El histórico goleador de Colo Colo, Carlos Caszely, detalló los complicados momentos que vivió en la dictadura en el libro “A Discreción”.

Carlos Caszely, goleador histórico de Colo Colo, protagoniza la nueva edición del libro “A Discreción. Viaje al corazón del fútbol chileno bajo la dictadura militar”. Donde el ex delantero sorprendió con una dura confesión de lo que habría sido de su vida durante el Golpe Militar si no hubiese sido jugador profesional.

“Si hubiese sido anónimo y no hubiese jugado, no estaría vivo, a lo mejor. No hubiese tenido la trascendencia que tuve, porque hasta el día de hoy tengo el respeto de verdad de la gente de izquierda, de la gente de derecha y de la del centro”, explicó Caszely en el capítulo dedicado al Gerente, según consignó RedGol.

Y para evidenciar dicho pensamiento, el “Rey del metro cuadrado” rememoró una particular situación que le tocó enfrentar en plena dictadura.

“Habían autorizado a salir de 12:00 horas a 14:00 horas y me quedé conversando y me dieron la dos y media. Y en eso, aparece un jeep con militares y se da el siguiente diálogo: —Carlitos, siéntese aquí —me dice el que viene al lado. —No. Vine a comprar donde mis tíos. —¿Dónde va? —Voy a la casa de mi polola, a seis cuadras de aquí. —Súbase. Me subí y nos fuimos conversando de Colo Colo”, revela.

“Cuando llegamos a la casa de mis suegros, miran por el visillo y estaban muertos de miedo, porque me llevaban en el jeep. Me bajo y me preguntan qué me pasó. Entonces, les respondo que venía caminando y los cabros me subieron arriba y me trajeron para que no tuviera problemas”, recordó el emblema albo.

Para finalizar, analizó lo que fue la época de la dictadura en Chile y señaló que “fue muy triste, como muchas personas de este país, nomás. La incertidumbre, el dolor, la rabia, la angustia que vivimos todos los chilenos”.

“Yo diría que debe ser un 5% al que no le pasó nada, pero cualquiera tenía un amigo, un hermano, un primo, un abuelo, un hijo que estuvo desaparecido o torturado”, cerró.