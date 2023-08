Carlos Caszely eligió al mejor jugador de la Generación Dorada

Carlos Caszely es uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país, por lo que es voz autorizada para opinar sobre fútbol. En ese sentido, el "Rey del Metro Cuadrado" eligió al futbolista más talentoso de la Generación Dorada.

Primero, el exdelantero no tuvo problemas para asegurar que Elías Figueroa es el mejor en toda la historia. Luego de esto comenzó el debate respecto a la Generación Dorada, donde no dudó para elegir a Alexis Sánchez.

"En mi concepto tiene que ver con todo un entorno, no solamente con lo bueno dentro del campo, sino también cómo él se para frente a la sociedad, cómo demuestra como debe ser un ídolo", comenzó diciendo Caszely en diálogo con el programa La Hora de Conversar.

Para luego continuar apuntando indirectamente contra Arturo Vidal. "Un ídolo no puede andar chocando en auto, no puede andar haciendo unas declaraciones tan fuertes. Alexis en ese aspecto es más piola, es más tranquilo. Lo hemos visto algunas veces tocando piano ¿Por qué no puede aprender? Uno tiene que ir aprendiendo. Uno nace sin saber nada, la vida después te da va dando las posibilidades de ir aprendiendo", sentenció.

Carlos Caszely recordó una vieja anécdota

Después de su retiro, Carlos Caszely estudió y se graduó como periodista, lo cual lo hizo vivir una anécdota que recuerda con humor hasta el día de hoy.

"Estudié periodismo en la Usach ya de viejo, donde me titulé de periodista. Me acuerdo de esta cosa tan increíble de este país, porque tiene cosas muy malas… Había un tipo de la UDI, que no me acuerdo el nombre, que puso algo en contra mía porque me fui de agregado de prensa: Al gallo le dije ‘averigua’. Después supo que yo era periodista, no dijo nada”, mencionó el ídolo de Colo Colo.

Es así como uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro fútbol realizó su elección entre Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quedándose con el "Niño Maravilla" por su personalidad fuera del terreno de juego.