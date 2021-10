Carlos Caszely crítica la forma en que Martín Lasarte define sus nóminas

El trabajo de Martín Lasarte ha estado en boca de todos en los últimos días debido a la triple fecha que está jugando La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Quien se refirió al desempeño del director técnico de la Selección Chilena fue el histórico de Colo Colo Carlos Caszely, realizando una crítica a la manera en la que “Machete” ha realizado sus nóminas.

En conversación con el programa “Salimos Jugando” de Radio Infinita fue consultado sobre el complicado presente de La Roja, instancia en la que aseguró que las soluciones están en “cambiar al empresario que lleva a los jugadores a la selección, por ahí va el tema”.

“Hay un técnico, pero también hay un empresario que lleva jugadores. Esto está pasando en muchos lados del fútbol chileno, no hay que engañarse en lo que pasa y en lo que falta, ese es uno de los grandes problemas el día de hoy”, agregó el ex futbolista.

Te puede interesar: Mauricio Pinilla hizo pebre a Martín Lasarte tras derrota con Perú

Pero eso no fue todo, pues además Carlos Caszely indicó que “creo que Lasarte define los jugadores a partir del empresario. No me digas que no hay varios llamados que uno dice: ¿Cómo viene este jugador, en vez del chico de Colo-Colo (Leo Gil)?”.

Por otro lado, el ídolo del fútbol chileno se refirió a la ausencia de Charles Aránguiz en el último partido de la triple fecha, la que se llevará a cabo el próximo jueves cuando Chile enfrente a Venezuela en el estadio San Carlos de Apoquindo.

En este sentido, el referente de los albos reveló quién es su candidato para tomar el lugar del “Príncipe”. “Charles de momento tiene reemplazante (...) si debo inclinarme por alguien, será por Marcelino Núñez”, manifestó.