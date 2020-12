Carlos Caszely con todo: “Marcelo Espina fue un fracaso rotundo”

El ex goleador de los albos fue categórico a la hora de analizar el desempeño del argentino.

"Fue un fracaso rotundo. Porque llega con Mario Salas de la mano, con un programa que fracasó totalmente, porque dice que iban a tener un 60 por ciento de cadetes, pero cuando traen jugadores de 37 años empiezas a dudar. Cambian al central para el lateral y no ponen chicos de abajo. Eso es una debacle bastante grande, un fracaso rotundo de la gente que comenzó con este trabajo”, comenzó diciendo entrevista con La Tercera.

“El trabajo que inició Marcelo Espina con Mario Salas es un fracaso también en cadetes, porque se supone que iban a preparar cadetes para jugar en el primer equipo. Es un fracaso rotundo de todo lo que ellos pretendieron”, agregó.

Caszely cree que la salida de Marcelo Espina fue tardía: “A Marcelo Espina lo trajo Ruiz Tagle. Yo, Mosa, le hubiese dicho ‘compadre, esta es tu gente, esta es mi gente. Yo trabajo con quien quiera’. Y cuando se va Mario Salas, lo normal, lo lógico, lo ético era decir ‘esto no resultó, yo también me voy’. Y no haber esperado dos horas antes del partido con Unión Española para irse”, cerró.