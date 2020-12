Carlos Caszely comparó a Colo Colo con Alexis Sánchez

El ex goleador de los albos hizo una particular analogía de lo que sucede en el Cacique.

“Yo siempre digo que Colo Colo está jugando triste. Y ese es el problema. Es lo mismo que le pasa a Alexis. Lo vimos jugar triste y al jugar así no te sale todo lo que quisieras. Cuando se juega alegre, como los brasileños, te salen muchas más cosas”, comenzó diciendo.

Al analizar el presente de su ex equipo con La Tercera, el "Rey del metro cuadrado comentó que “hace dos años que Colo Colo viene en una curva descendente. No se dieron cuenta y no se quieren dar cuenta, porque la mayoría de esta gente quiere puros perritos de auto al lado. No les gusta la gente como uno que les dice “vamos por un mal camino”. No te llaman, no te escuchan. No se han dado cuenta de que tienen un equipo ya mayor, que quiere, pero que no puede, que han cambiado tres técnicos. Y eso le va pasando la cuenta. Primero hay un quiebre a nivel dirigencial, entre Mosa y Vial. Después, ese quiebre se nota con la comisión técnica, con los futbolistas, con el camarín y empieza a haber una debacle como en el dominó. Botan la primera ficha y empiezan a caer. Y, siempre lo digo, Colo Colo juega sumido en la tristeza”.

¿Se puede estar triste jugando en Colo Colo? “Pero si el jugador es un ser normal, como cualquiera, al que van a pasar la cuenta y más todavía en Colo Colo, con toda la presión. La caja de resonancia es mucho más grande que lo que se pueda imaginar. Por lo tanto, los chicos no pueden salir a la calle. Los molestan, los critican, los pifian, los putean y eso va mermando al ser humano, más allá del futbolista”, reflexionó.