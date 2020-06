El ex goleador analizó el acontecer nacional respecto al manejo de la pandemia.

Caszely siempre va de frente, y esta vez no fue la exepción, el Rey del metro cuadrado tiene una opinión clara sobre lo que está pasando en Chile y el coronavirus.

"Es verdad. ¡Si hay mucha gente que no sabe! Muchos que no saben que hay gente que vive en cités, en poblaciones callampa. No tienen idea de que viven diez, doce o quince personas en diez metros cuadrados. No lo saben" dijo en REDGOL.

"Y es verdad que no lo saben, porque ellos viven en un mundo diferente, en un mundo donde va un chofer a buscarlo, los deja en la oficina y después va un chofer a buscarlos y los dejan en la casa. No saben", destacó el ex mundialista chileno.

"No saben lo que es andar en Metro a las 6 de la mañana, o levantarse a las 4 de la mañana para pedir una hora y que el médico la pueda ver en el consultorio. Entonces cuando todos atacan al ministro, yo no lo ataco. Porque no sabe, así de simple, no sabe", aseveró.

Por eso critica al secretario de Estado. "Lógico que debería saberlo, pero no lo saben. Hay gente en este país que no conoce la Estación Central, que no sabe donde está La Moneda, para que sepan la ignorancia de una parte del pueblo", explicó.

"Yo soy un hombre afortunado porque he comido en ollas comunes, pero también con príncipes y reyes. Sé las diferencias que hay en el país, que había gente que decía que éramos los jaguares de Sudamérica y uno decía 'qué cresta están viendo'", reflexionó.

En esa misma línea , lamentó que "no se den cuenta de que hay una desigualdad tan grande en este país. Hay gente que no tiene idea que existe el Metro Las Rejas", completó.