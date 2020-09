Uno de los máximos ídolos de Colo-Colo habló con Los Tenores de Radio ADN.

El ex delantero no tiene pelos en la lengua a la hora de buscar responsables del mal momento que vive el Cacique, el "Chino", se lanzó con todo:

"Este fracaso viene con Marcelo Espina y Mario Salas. Acá hay una incertidumbre de lo que se pueda hacer. El año 68 Colo Colo tuvo una crisis muy grande y ahí salieron jugadores de abajo. O se está trabajando muy mal en las divisiones inferiores, o van por otro camino", analizó.

Sobre el Gerente Deportivo, Caszely cree que: "lo he reiterado, lo de Marcelo Espina es un poco de los jugadores que vienen de vuelta. Le pasó a Chupete Suazo, Lucas Barrios y pasará con Matías Fernández. Colo Colo no es para estar viendo a gallos que fueron grandes, hay que ver los proyectos, el de Marcelo Espina fracasó. Yo hubiese sido Marcelo Espina, renunció con Mario Salas. No tuvo que haber seguido".