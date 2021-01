El ex goleador del Cacique se lanzó con todo en contra del estratega de los albos.

“Yo creo que Gustavo Quinteros no ha logrado entender lo que es Colo Colo. Le fue bien en la UC, pero Colo Colo es una cosa totalmente diferente. Colo Colo es la mitad del país más mil y eso Quinteros todavía no se da cuenta. Cuando llegó pidió la ayuda y ahora no la acepta. El juega con un 4-3-3 y la defensa es muy lente, no puede jugar con un 4-3-3 con el equipo arriba. Hoy necesitamos no bajar y quedarnos en primera”, comenzó diciendo.

Rey del Metro Cuadrado cree que: “cuando la cabeza está mala, el cuerpo no funciona. Cuando hay peleas a nivel dirigencial eso se traspasa al Monumental. Cuando llega un proyecto de Espina que lo hizo muy mal, con Mario Salas que lo hizo muy mal, eso es un problema de los dirigentes por no tener huevos y sacarlos. También Marcelo Espina no tuvo la dignidad de irse antes. Después empieza el cambio de técnico y cuando se van le echan la culpa a otro. Espina culpó a otro, Gualberto Jara dijo que lo traicionaron”.

“Yo a mi edad nunca pensé ver a Colo Colo así. Yo veo a Colo Colo triste y eso no me gusta. Nosotros hemos criticado a Brayan Cortés y Gabriel Costa, pero nosotros tenemos que criticar porque andan mal, no porque sean bonito. Uno tiene que criticar en este Colo Colo triste. El partido pasado Iván Morales, que hace mucho más que Parraguez, hoy (ante U de Concepción) solo estuvo 10 minutos en cancha. Tiene que ser titular. Estos cambios de 10 o 5 minutos me cuesta entenderlo. Me cuesta entender los pocos minutos de Williams Alarcón”, cerró el ídolo albo.