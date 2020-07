El ex delantero de la Roja y Colo-Colo se refirió a polémico registro de Vidal en Instagram.

El rey del metro cuadrado también tiene su visión sobre el hecho que levantó una ola de comentarios:

“Es un ídolo no sólo para los niños chilenos, es un ídolo para los niños del mundo. Tiene que tener cuidado con lo que haga o deje de hacer”, dijo Caszely en conversación a RedGol en el programa Las Historias de Florete.

Agregó que “no lo he visto (el video), sólo que los canales dicen que sigue en el Barcelona. No sé qué le puede haber pasado, pero un ídolo debe tener bien puestos los pies sobre la tierra, porque siempre lo están mirando”.

Sobre quiéne s el mejor de la historia de Chile, el ex goleador no tiene dudas: “¿las comparaciones con Elías Figueroa? La gente y los jóvenes no saben lo que fue Elías, yo tuve la oportunidad de jugar con él”.