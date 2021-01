Carlos Carmona no pierde la fe: "Venimos realizando las cosas bien"

El mediocampista de Colo Colo, Carlos Carmona, anticipó lo que será una verdadera final ante Unión La Calera este domingo.

Una verdader final enfrentará este domingo Colo Colo en su lucha para olvidarse por completo del temido ‘Fantasma de la B’. Los albos recibirán a Unión La Calera, y el resultado definirá la lucha en la zona alta y en la baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Debido a eso, Carlos Carmona asistió hoy a conferencia de prensa en la antesala del importantísimo encuentro. El volante albo afirmó que han trabajado de buena manera últimamente, y reconoció que están mentalizados en salir a buscar la victoria ante el cuadro Cementero.

“Tuvimos una semana larga en la que pudimos trabajar bien lo táctico y lo físico. Sabemos que siempre debemos mejorar, pero en el último tiempo venimos realizando las cosas bien.Ahora enfrentamos a La Calera, uno de los mejores del campeonato y que tiene buenos jugadores en todas las líneas, y nosotros trabajamos para contrarrestar eso”, señaló.

“En lo personal, trato de ir partido a partido. Ahora me enfoco en La Calera, que será difícil. Ponerse a pensar en algo negativo, no nos vendría bien. Estamos trabajando al cien por ciento para salir de esta mala situación. Solo pienso en La Calera”, añadió.

Con respecto a la pelea del descenso, informó que“en Italia se divide el torneo en tres: uno que pelea el título, otro por cupos a copas y el descenso. Yo jugué en el Atalanta y me tocó vivir momentos así. Creo que la situación de Colo Colo es atípica, por la pandemia. Además, nosotros vivimos momentos extra futbolísticos, estamos todos sacando la cara y estamos muy unidos”.

Para concluir, se manifestó al respecto de un posible partido definitorio ante Universidad de Chile. “falta mucho, hay muchos puntos en juego. No lo he pensado y eso no viene al caso”, concluyó.

Así, Colo Colo y Unión La Calera se enfrentarán este domingo 31 de enero a partir de las 18:30 horas. El duelo, que se jugará en el Estadio Monumental, podría significar el derrumbe de los albos, y la consagración en la pelea por el título de los caleranos.