La esposa del golero del City tiene un sueño para el fin de la carrera de su marido.

Claudio Bravo reconoció en una entrevista que su retiro no está definido y que no se cierra a la posibilidad de vestir otra camiseta en el campeonato nacional al cierre de su exitosa carrera. El formado en el Cacique no tiene problemas para jugar en cualquier equipo de Chile.

"Yo soy de la Católica, a Claudio lo apoyé siempre, en Colo Colo y siempre, pero yo soy de la Cato. Si me preguntan si me gustaría que se fuera a la Católica, feliz de la vida", reconoció Pardo.