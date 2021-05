Carla Guerrero sobre Arturo Vidal: “Durante el tiempo que estuve en España, él fue un 7”

La capitana de Universidad de Chile, Carla Guerrero, reveló que mantiene una gran relación con el volante de Inter de Milán, Arturo Vidal.

Uno de los principales pilares de la Generación Dorada del fútbol femenino de Chile es la defensa Carla Guerrero. La jugadora nacional ha demostrado ser una tremenda líder en la zaga de la Selección Chilena y en su actual club, Universidad de Chile, donde es capitana.

“La Jefa” fue invitada al programa Sabor de Gol de TNT Sports y reveló detalles de la excelente relación que tiene con Arturo Vidal. “Con Arturo siempre hemos tenido muy buena relación. Durante el tiempo que estuve en España, él fue un 7”, comenzó revelando.

“Nos decía que lo fuéramos a ver (...). Hasta el día de hoy, cuando jugamos la Copa Libertadores con la “U” él nos subía a sus redes sociales y siempre se lo agradecí. Fue algo muy lindo de su parte”, complementó.

Junto con eso, Guerrero dio a conocer que estuvo muy cerca de quedar fuera del Mundial Femenino jugado en Francia el 2019. Y que bajo ese contexto, fue precisamente el “King” quien fue un punto vital al momento de aconsejarla.

“Lloraba todos los días, pensé en tirar la toalla. Jugábamos con el Rayo Vallecano la Copa de la Reina, hice el gol y minutos después me lesioné. Pasé de la alegría a la tristeza. Fui a ver a Arturo, siempre que iba a Barcelona nos conseguía entradas para ir a verlo. Nos recibía después de los partidos. Hablamos y me preguntó que cómo estaba y me entregó consejos", relató.

Para finalizar, agregó que "me dijo: “Recupérate, sé que lo vas a lograr”. En mi mente pensé, ‘si él pudo y me está diciendo esto, es porque realmente se puede’".